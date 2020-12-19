الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع ثنائي أجنبي محترف لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن غياب أجاي عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بسبب إصابته في الكاحل التي تعرض لها في نهائي أفريقيا أمام الزمالك 27 نوفمبر الماضي.

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء، أن الأهلي كان استقر على رحيل أجاي برفقة جيرالدو في الميركاتو الشتوي القادم، على أن يتم التعاقد مع ثنائي أجنبي تلبية لطلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وأضاف، أن إصابة أجاي غيرت الأمور وأصبح من الصعب تسويق اللاعب في الفترة المقبلة، على أن يتم الاحتفاظ به لنهاية الموسم.

وتابع، جيرالدو هو اللاعب الأجني الوحيد الذي سيرحل عن الفريق في يناير، ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الأهلي للسفر للنيجر غدا الأحد لمواجهة سونيديب في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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