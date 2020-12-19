تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:29 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
غدير أحمد
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توصل مسئولو الكرة بنادي الزمالك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي ومهند عون وكيله إلى تجديد تعاقد مع القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وتم الاتفاق على تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك لمدة موسم واحد مقابل مليون و550 ألف يورو.

ويعد التونسي فرجاني ساسي من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها، البرتغالى باتشيكو المدير الفني القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذلك على أن يصل الفريق التشادى إلى القاهرة، غداً، الأحد، بينما ستقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

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