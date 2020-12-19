وزير خارجية الأردن: إجراءات إسرائيل على الأرض تقوض فرص السلام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب، وهناك تنسيق مستمر بشأنها، مشددًا على ضرورة حشد موقف دولي لمواجهة التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفلسطيني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نعمل ضمن رؤية محددة وهي التوصل للسلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وفي الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد وزير خارجية الأردن، أن السلام خيار استراتيجي، وإجراءات إسرائيل على الأرض تقوض فرص السلام، والطريق للسلام هو حل الدولتين، مشددًا على ضرورة العودة للمفاوضات ودعم جهود الرباعية الدولية كآلية متفق عليها دولية.

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