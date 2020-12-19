فلسطين تسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وزارة الصحةالفلسطينية، سجل قطاع غزة 876 إصابة جديدة بكورونا من مجمل عدد الحالات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المركزة بلغ 128 منهم 35 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.

وفرضت الحكومة، إغلاقاً شاملاً في الضفة الغربية، كما أغلقت حركة المقاومة الاسلامية حماس القطاع بشكل كامل يستمر حتى صباح الأحد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت تعطيل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الأحد إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها منع التنقل بين المحافظات واستمرار الإغلاق الجزئي خلال ساعات الليل.