قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت منذ قليل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 2 يناير المقبل للمرافعة.

تعقد الجلسة المستشار أحمد يوسف السكرتارية احمد سالم.

وقالت الدعوى التي تقدم بها هاني جاد المحامي: إن محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين عومير أدام في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحدي سافر غير مسئول اعتاد عليه محمد رمضان أو نمبر وأنه كما يدعي لنفسه، خلاف تلك الصورة كانت أعماله التي لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح بسرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة.

وأضافت الدعوى أن محمد رمضان تناسى أن الكيان الصهيوني هو عدو بلادنا الأول بل الأوحد والعقيدة المرابطة بصدور قلوب أبناء هذه الدولة هذا الكيان المستفحل الذي لا يفعل شىء إلا وقد قتل وسفك دماء المصريين والذي قام بالاستيلاء على أراضى بلادنا، هذا بالإضافة إلى ما قام به رمضان من أخذ الشباب له قدوة غير حميدة سواء في مسلسلاته أو أفلامه التي تهدف إلى البلطجة وهدم أخلاق المجتمع ومحو روح التسامح وزرع بين الشباب حب الانتقام والرجولة الزائفة من خلال قتل وضرب وتنكيل المعتدين والقوة المفرطة واستخدام السلاح الناري لقتل خصومه.

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

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