وزير الخارجية: نسعى لكسر جمود العملية السلمية للقضية الفلسطينية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماعه مع نظيريه الأردني والفلسطيني، يأتي في إطار السعي المستمر على التأكيد على ما تحوذ به القضية الفلسطينية من اهتمام بالغ، منوهًا بأن المباحثات مع نظيريه الأردني والفلسطيني ركزت على سبل كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السلمية، وكيفية توظيف الجهود الدولية والإقليمية الحالية لخدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني والفلسطيني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مشددًا على أن المناقشات أكدت أن هناك توافق كبير بين الدول المجتمع، ونسعى لترجمة التفاهم لخطوات عملية خلال الفترة المقبلة عن طريق تنسيق تحركاتنا في مختلف الأطر الدولية والإقليمية للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتابع وزير الخارجية، أننا عازمون على المضي على هذا الطريق، والاجتماع يؤكد الاهتمام بالقضية الفلسطينية على رأس أولويات الخارجية المصرية.

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