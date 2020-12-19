بهذه الطريقة.. رانيا منصور تروج لمسرحية "اللوكاندة"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة رانيا منصور لمسرحيتها الجديدة بعنوان 'اللوكاندة".

ونشرت رانيا صورة لها من العرض الخاص للمسرحية ، عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : من عرض مهرجان هندي من مسرحيات اللوكاندة ، يعرض علي مسرح نجيب الريحاني أسبوعياً أيام الخميس والجمعة والسبت.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

المسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

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