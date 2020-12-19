عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية نبأ حزين وذلك بتأكد إصابة نجم القلعة البيضاء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستقرام " نشر مدافع القلعة البيضاء محمد عبد السلام عبر خاصية ستوري جملة إيجابي كورونا.









ودخل اللاعب في حجر صحي منزلي تمهيداً لتطبيق البروتوكول العلاجي المعمول به في الدوري المصري في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمواجهة فريق نادي جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



