أوس أوس يطمأن الجمهور على الحالة الصحية للكينج محمد منير













ونشر أوس أوس صورة تجمعها برفقة أبطال مسرحية اللوكاندة ، وعلق قائلاً:"الكينج زي الفل الحمد لله ، ربنا يخليك لينا وفي انتظار الألبوم في رأس السنة يا ملك".













يشار أن الفنان محمد منير، تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلة إلى إحدى المستشفيات وحجزه قسم المخ والأعصاب.







والمقرر أن منير، يجرى العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

طمأن الفنان أوس أوس جمهوره ومحبيه عن الكينج محمد منير ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.