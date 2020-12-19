خبير : إنتعاش البورصة بالعام الجديد متوقف علي فاعلية لقاح كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:36 م
محمد عبد الهادي
محمد عبد الهادي
نيفين سمير
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قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ان كافه مؤشرات البورصات في العالم  حققت أكبر انخفاض، وبعد القرارات الخاصه بمجموعه من الحزمه التحفيزية التي اتخذتها كافه الدول كان السبب في التحسن التدريجي للأوضاع ،  ومن أهم المحفزات هي الإجراءات المتخذة في مصر مثل تخفيض ضريبه الدمغه وتأجيل ضريبه الأرباح الرأسمالية حتي عام 2022،  و تخفيض الفائده 300 نقطه أساس في شهر ابريل،  و تأجيل أقساط القروض وخفض سعر الغاز الي 4.5 $ ، وعمل مبادرات بالمليارات لدعم الاقتصاد والقطاعات الأكثر تضراراً ، وضخ 3 مليار جنيه في البورصه والاعلان عن دعم الاقتصاد 20 مليار جنيه.

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " فجر"،  أن الإقتصاد المصري قد إنفتح تدريجياً بعد عده إجراءات إحترازيه ولجوا الدوله الي حظر تجوال ، ودوران عجله الإنتاج والمصانع بشهر يونيو حتي لا يتم الدخول في ركود إقتصادي ،  والذي ترتب عليه ارتفاع كافه المؤشرات سواء المؤشرات الاقتصاديه أو مؤشرات البورصه المصرية  و من أهمها ارتفاع معدلات النمو المصريه رغم جائحه كورونا إلا أن جمله الإصلاحات السابقه حالت دخول الدوله في مراحل اقتصاديه سيئه .


وأضاف الخبير،  أن الإعلان عن إكتشاف عده علاجات لجائحه كورونا في الربع الأخير من العام أدي الي حاله التفائل لدي المستثمرين سواء  كانت الاستثمارت في المشروعات أو بالبورصة

وتوقع الخبير ،أن يتوقف أداء البورصة خلال العام القادم عن مدي تجربه وفاعليه لقاح كورونا وإذا ثبت جدوي وفاعليه اللقاح فإن الوضع العالمي سوف يختلف وتتجه كافه المؤشرات في دورتها الإقتصاديه متجهة الي الإنتعاش الاقتصادي .

وأشار الخبير الي أن أكثر المحفزات  التي ستؤثر علي مستوي أداء البورصة خلال عام 2021 هو إرجاع ملف الطروحات خاصه ، و إثبات فاعليه علاج كورونا ، و تخفيض سعر الفائده بالاضافه الي قرارات خاصه بتخفيض سعر الغاز التي طال انتظارها.

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