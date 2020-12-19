هالة صدقي تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة هالة صدقي علي تهنئة صديقتها الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها.

ونشرت هالة صورة تجمعهما من عيد ميلادها برفقة بوسي شلبي والفنانة ودرة وزوجها ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : أجمل شوجر في الدنيا كل سنة وأنتي طيبة وأجمل ومن نجاح لنجاح.. حبيبتي نيللي كريم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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