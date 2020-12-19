وزير الزراعة يجتمع مع فريق تحديث منظومة الري لمتابعة سير العمل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة سير العمل في المنظومة، وشارك في جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في مشروع تحديث منظومة الري لتوفير الموارد المائية اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقلل فاتورة الاستيراد. 

القصير أشاد بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وروح العمل الجماعي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل في مليون فدان موزعة على الوزارتين.

وأكد وزير الزراعة أيضا على تنفيذ توجهيات رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت خلال اجتماعه الخميس الماضي مع وزراء الزراعة والري والتموين ومتابعة رئيس الوزراء يوميا لتطورات العمل بمشروع الري الحديث وأشار إلى ضرورة الاسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء في المواعيد المقررة للمرحلة الاولى نهاية شهر يونيو القادم لافتا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ 4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، منوهًا إلى أنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة في مثل هذه المشروعات، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة في قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأضاف أن البنك الزراعي يوفر التمويل اللازم بدون الاجراءات البنكية المعتادة لان القرض بضمان وزارة المالية وبالفائدة الميسرة 5% مشيرا الى أن منظومة تحديث الري لها مردود اقتصادي كبير على المزراعين حيث تسهم في تخفيض تكاليف الانتاج وترشيد المياه مع زيادة انتاجية ومساحة الارض الزراعية.

أخبار تهمك

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

11:06 ص

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان