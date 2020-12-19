وزير الزراعة يجتمع مع فريق تحديث منظومة الري لمتابعة سير العمل

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة سير العمل في المنظومة، وشارك في جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري.





ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في مشروع تحديث منظومة الري لتوفير الموارد المائية اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقلل فاتورة الاستيراد.



