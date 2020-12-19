يوسف الشريف يحتفل بتكريمه من دير جيست كأفضل ممثل عن مسلسل "النهاية"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
احتفل الفنان يوسف الشريف بتكريمه من دير جيست كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "النهاية".

ونشر يوسف صورة تجمعه بزوجته من التكريم ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : جائزة أفضل ممثل عن مسلسل النهاية.

في سياق منفصل، يخوض الممثل المصري يوسف الشريف ماراثون الدراما الرمضاني بمسلسل مستوحى من أزمة فيروس كورونا.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".

أخبار تهمك

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

منذ ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 7 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

11:06 ص

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان