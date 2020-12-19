يوسف الشريف يحتفل بتكريمه من دير جيست كأفضل ممثل عن مسلسل "النهاية"

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احتفل الفنان يوسف الشريف بتكريمه من دير جيست كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "النهاية".



ونشر يوسف صورة تجمعه بزوجته من التكريم ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : جائزة أفضل ممثل عن مسلسل النهاية.



في سياق منفصل، يخوض الممثل المصري يوسف الشريف ماراثون الدراما الرمضاني بمسلسل مستوحى من أزمة فيروس كورونا.



ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".



