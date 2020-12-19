بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة فريق كريستال بالاس في الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





حيث يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس وسيبدأالياباني تاكومي مينامينو على حساب صلاح.









وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة كريستال بالاس كالتالي :





حراسة المرمى: أليسون بيكر





الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فابينيو – أندي روبرتسون





الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – نابي كيتا





الهجوم: تاكومي مينامينو – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو





جديربالذكر أن يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنام الوصيف، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.