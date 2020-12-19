محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
ريهام على
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ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة بمدينة الفيوم، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتنمية صناعة الحرف اليدوية، والاستغلال الأمثل للمقومات البيئية والطبيعية للارتقاء بهذه الحرف وتلك الصناعات، فضلًا عن استغلال مقومات قرى الظهير الصحراوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات استغلال عدد من المواقع بمدينة الفيوم، لإنشاء عدد من المشروعات الصغيرة تتلائم مع البعدين البيئي والجمالي للمدينة، بتمويل من فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على استغلال الميزات النسبية والمقومات الطبيعية للمواقع المختارة لتنفيذ المشروعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على الاستعانة باستشاري هندسي لوضع التصميم اللازم لتك المشروعات "مطاعم ـ كافيهات ـ خدمات عامة ـ بازارات ـ وغيرها" تبعًا لطبيعة كل منطقة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، كنموذج منافذ بيع ومشروعات "شارع مصر"، مع تحديد التكلفة المبدأية لقيمة تنفيذها، على أن يتم طرح هذه المشروعات للشباب من خلال آلية قانونية واضحة، مع مراعاة تنفيذ المشروعات بشكل متكامل، وتوفير ساحة انتظار للسيارات ومقاعد لاستراحة المواطنين.

وأكد المحافظ على عقد لقاء أخر خلال الايام القادمة بين مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات ومسئولي مجلس مدينة الفيوم، بحضور عدد من المهندسين للرفع المساحي لمناطق تنفيذ المشروعات لوضع التصور العام لتنفيذها.

وأكد المحافظ على الاستغلال الأمثل لكل الميزات النسبية والمقومات الطبيعية التى تتمتع بها المحافظة، والعمل على الارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية، من الصناعات القائمة على النخيل كالخوص والجريد والسعف والسباط، وتعبئة وتغليف التمور، وصناعة دباغة الجلود ودمجها بصناعات سباط النخيل، فضلًا عن منتجات الزيتون، وصناعة الفخار والخزف، والسجاد اليدوى وغيرها من الصناعات البيئية والريفية.

وأضاف المحافظ بأن المحافظة تمتلك بعض القري بالظهير الصحراوى كقريتى الطلائع والريان بمركز يوسف الصديق، وقرية المحمودية بمركز إطسا، لافتًا إلى أهمية استغلال تلك القرى بتنفيذ مشروعات تكاملية تتلائم وطبيعة المنطقة وخبرات قاطنيها الحياتية، بما يوفر فرص عمل حقيقية ويفتح مجالات جديدة للرزق للمواطنين.
محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب
محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب
محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب
محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب

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