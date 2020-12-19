الأنبا بشارة يزور كنيسة العذراء أم المخلص بالفقاعي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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زار صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة العذراء أم المخلص بالفقاعي، حيث رافق نيافته في الزيارة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية.

كان في استقبال نيافته الأب ملاك وهبة، راعي الكنيسة وشارك نيافته في تسبحة كيهك.


كما ألقى نيافة المطران كلمة عظة حول "الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد"، حيث أشار نيافته إلى أن ميلاد يسوع يولد الحب وتدفن الحرب، وأضاف: أن العام القادم هو "عام المصالحة" مع الله بالاعتراف والتوبة.

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