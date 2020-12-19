مصطفى درويش يُهنئ نيللي كريم بمناسبة عيد ميلادها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان مصطفى درويش على تهنئة صديقته الفنانة نيللي كريم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر مصطفى صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه لها رسالة خاصة وكتب : كل سنة وأنتي طيبة وبخير يا أجمل رئيسة عصابة.

والجدير ذكره أن آخر أعمال مصطفي درويش حكاية 'ربع قيراط' ، وجسد مصطفى خلال الأحداث دور تاجر سيارات يُدعى "أحمد" متزوج من ريهام عبد الغفور، ويحب زوجته وأولاده.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضىذي القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض

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