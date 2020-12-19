التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال آسيا

أعلن فريق بيرسبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي التشكيل الرسمي لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في المباراة التي تجمع بينهما بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.









ويخوض بيرسبوليس المباراة بالاسماء التالية :-





حراسة المرمى: حمد لاك.





خط الدفاع: جلال حسيني، سعيد أغاي، محمد كنعاني، مهدي شيري.





خط الوسط: ميلاد سارلاك، أوميد علي شاه، بشار رسان، أحمد نوراللهي.





خط الهجوم: سياماك نيماتي، محمد عبدي قارا.





فيما يلعب فريق نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: جو سو-هوك.





خط الدفاع: كيم تاي-هوان، دايف بول، بارك جو-هو، كيم كي-هي.





خط الوسط: وون دو جاي، كيم إن-سونج، يون بيت جارام، جين-هو شين.





خط الهجوم: لي شونج-يونج، جونيور نيجاو.



