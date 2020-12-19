تركيب 111 عمود إنارة لتطوير شارع الكورنيش بحي جنوب المنيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال أيمن حسانين رئيس حي جنوب أنه جاري تركيب عدد 111عمود إنارة بطريق كورنيش النيل،بالجزيرة الوسطي فضلا عن أعمال التطوير بتلك المنطقة بدايةً من أمام قوات الأمن حتى كوبري ماقوسه مرورا بمدخل كدوان وطريق بني محمد سلطان في ضوء الخطة الاستثمارية لهذا العام. 

ومن ناحيته قال مهندس سامح سمعان مدير المشروعات بمركز ومدينة المنيا أن تكلفة تركيب الأعمدة بلغت 625 الف جنية وأكد أن مشروعات الكهرباء والتجميل تسير بالتوازي، مع اعمال تبليط وعمل بلدورات بمسافة 325م وإحلال وتجديد الجزيرة الوسطى امام مستشفى الجامعه بالتعاون مع إدارة مشروعات البندر حيث بلغت تكلفة هذه الأعمال 119 ألف جنيهًا. 

وجاء ذلك فضلا عن استمرار متابعة أعمال النظافة يوميًا للحفاظ على منظومة النظافة ورفع كفائتها، للحد من إنتشار الأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا للإسراع بتنفيذ المشروعات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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