قرارات جديدة من الكنيسة الإنجيلية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
اجتمع اليوم، السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠، المجلسُ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، عبر وسائل التواصل الإليكتروني، وفي بداية الجلسة تم توجيه كلمة شكر في حياة القس باقي صدقة شيخ قسوس ورعاة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي رحل عن عالمنا، وترك رسالةَ ودورَ الخادم والراعي والمعلم الحقيقي في شعبه.

وفي إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا؛ قرر المجلس الآتي:

1. تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين ٢١ ديسمبر حتى الجمعة ١٥ يناير.

2. يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

3. تُلغَى كافة الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة ١٥ يناير.

4. يُفوِّض المجلسُ الإنجيليُّ العام رؤساءَ المذاهب والمجامع في تعليقِ العبادة يوم الأحد متى تطلَّب الأمرُ ذلك.

5. ما يخص الجنازات، تقتصر المراسمُ على الصلاة فقط لأسرة المتوفَّى (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات).

6. ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضورُ على الأسرتين فقط، وإلغاء أي تجمعات بعدها.

7. تعليق جميع الزيارات الرعوية.

8. يمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات.

9. فيما يخص احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم ٥ يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

10. خصصت الطائفة الإنجيلية بمصر آخر ثلاثة أيام في سنة ٢٠٢٠ للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.

11. يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الخميس ١٤ يناير لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع وللاطلاع على كافة التقارير.

أخبار تهمك

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

منذ ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

11:06 ص

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان