انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.





وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الأولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.





وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الأحد يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء يشهد طقس دافئ بينما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحراره.





وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد كما تكون رياح معتدلة علي كافة محافظات الجمهورية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.



