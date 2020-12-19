خبيرة تكشف تطورات مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2020

قالت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، ان أداء البورصة المصرية خلال 2020 كان مغاير لكل التوقعات فى ظل إنخفاض المؤشر الرئيسى egx30 حتى شهر مارس لأقل نقطة الـ 10400 تقريبا ليصل لأعلي نقطة الـي 11200 نقطة فى شهر اكتوبر وديسمبر ، و إستمر الأداء العرضي حتى نهاية العام لمستوى 10850 نقطة فى تدولات يوميا تتعدى المليار ، وأصبح هذا أمر طبيعى ليعبر عن زيادة السيولة داخل البورصة بإرتفاع أغلبية أسهم المؤشر الرئيسى اقصاها 30 %

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر" ، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان الفائز الأكبر خلال 2020 بإرتفاع قوى وسحب سيولة وطفرات سعرية فى كثير من أسهمة ، حيث إرتفع من مستوى 840 نقطة فى شهر مارس ليصل اللى مستوى 2100 نقطة تقريباً ، حيث أنه المعبر الأقوي عن الحالة الاقتصادية، وتفاعل المؤشر إيجابياً خلال هذا العام أدي الي رصد التوقعات بعام تحسن الشركات مستقبلياً ، وكان من بين أفضل القطاعات أداءً خلال 2020 ، هم قطاع التكنولوجيا والأغذية و إستصلاح الاراضى .









وأضافت الخبيرة ، أنه من المنتظر فى عام 2021 تنفيذ طرح العديد من الشركات الحكومية العامه والخاصة مما قد يجذب المزيد من السيولة والثقة فى الأدء ، بالإضافة الي بداية تغير إتجاة المؤشر الرئيسي بعد الربع الاول والمزيد من الارتفاع القوى للتتخطى الاسهم 30 حاجز المقاومات لجميع الأسهم مع بداية طفرات سعرية.





وتوقعت الخبيرة، أن يشهد مؤشر 70 المزيد من الإرتفاعات الجديدة وجنى أرباح طبيعى ومتوقع بين اسهم واخرى بمختلف القطاعات ليعبر ذلك عن تعافي الإقتصاد المصري.



