تامر حسني وجها دعائيا لإحدى ماركات المحمول

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بدأت إحدى شركات المحمول الدعاية الخاصة لحملتها الجديدة التي يتولاها النجم تامر حسني، حيث امتلأت كباري وميادين القاهرة بالبوسترات الدعائية للشركة.



ووقع الاختيار على النجم المصري تامر حسني، ليكون الوجه الاعلاني للشركة وذلك من خلال الإعلان الرسمي والعديد من الانشطة التسويقية والحفلات والكليبات التي ستظهر على مدار العام المقبل ٢٠٢١،



جدير بالذكر أن حسني، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا بدبي أول أمس وحضر الحف عدد كبير من جماهيره الغفيرة.