شبورة كثيفة.. تحذير من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأحد:

-  شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح ) علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا): علي مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح ) علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا): علي مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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