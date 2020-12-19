الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:35 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
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احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر وقائده عقب مران الفريق اليوم السبت والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام لاعبو النادي الأهلي بإحضار تورتة مطبوع عليها صورة الشناوي وهو يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا، واحتفلوا به داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

و‌أجل الشناوي الاحتفال بعيد ميلاده الذي وافق أمس الجمعة بسبب الارتباط بمواجهة غزل المحلة في الدوري.

‌وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الشناوي قبل السفر إلى النيجر

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