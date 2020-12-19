دنيا ماهر تحتفل بتكرميها من دير جيست عن دورها في مسلسل "100 وش"

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احتفلت الفنانة دنيا ماهر بتكريمها من دير جيست أمس عن براعتها في مسلسلها الرمضاني "100 وش".



ونشرت دنيا فيديو لها أثناء تكريمها بالحفل ، وذلك عبر حسابها بإنستجرام ، وأرفقت تعليقاً قائله:" شكراً للجمهور الكريم اللي صوتلي.. شكراً دير جيست.



تُشارك الفنانة دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا"، وتُجسد خلال الأحداث دور بائعة ورد، ويحدث العديد من المواقف بينها وبين ابلة فاهيتا والفنان باسم سمرة.



مسلسل "أبلة فاهيتا" بطولة باسم سمرة ، منى ممدوح، دنيا ماهر، أسامة عبد الله، ومن إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، محمود عزت.

