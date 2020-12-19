محمود عبدالمغني يحتفل بتكريمه من دير جيست عن فيلم "صاحب المقام"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان محمود عبدالمغني بتكرميه من دير جيست أمس عن تالقها في فيلم صاحب المقام.

ونشر محمود صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وأرفقت تعليقاً وكتبت : الحمد لله جايزة الجمهور من دير جيست عن فيلم صاحب المقام ، شكراً العبقري ماندو العدل ، شكراً الجرئ المنتج احمد السبكي ، شكراً الأستاذ إبراهيم عيسى.

يذكر أن آخر أعمال محمود عبدالمغني السينمائية فيلم "صاحب المقام" من بطولة يسرا، اسر ياسين، امينة خليل، ابراهيم نصر، بيومي فؤاد، ومن تاليف ابراهيم عيسي، ومن اخراج ماندوا العدل، ومن انتاج السبكي.


كما أن آخر أعماله الدرامية مسلسل سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

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