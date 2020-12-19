الشهيد الــ(240) "الأطباء" تنعي اخصائي طب اطفال بمركز الدخيلة لصحة الأسرة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جابر محمد بركات، اخصائي طب اطفال بمركز الدخيلة لصحة الأسرة، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جابر محمد بركات، الطبيب رقم الــ(240)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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