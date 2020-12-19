رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته السابع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان:- "الاقتصاد المصري... إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا "، وذلك اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بفندق الماسة بمدينة نصر.

وقد صرح سيادته بأن هذا المؤتمر يعتبر واحدا من أهم المؤتمرات الاقتصادية السنوية والتي تهتم بالعديد من المحاور ذات التأثير المباشر على منظومة الاقتصاد المصري، حيث يمثل جسر تواصل حقيقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين من جهة والحكومة من جهة أخرى، إضافة إلى المساهمة في حل كثير من المشاكل والتحديات في إطار الحرص على دعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتوفير مناخ أفضل لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد، إلى أن مؤتمر هذا العام يتضمن 4 محاور رئيسية بأربعة جلسات.

وأضاف سيادته أن الجلسة الأولى تحت عنوان:- "السياسات المالية" ناقشت تأثير السياسات المالية والنقدية على الاستثمار في ظل جائحة كورونا.

كما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان: "جذب الاستثمارات- الواقع والطموح" الثورة الصناعية الرابعة، وخلق مناخ استثماري مستقر والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن، وتحفيز وجذب الشركات العالمية لتفضيل السوق المصري، ووضع خريطة استثمارية جغرافية لجذب الاستثمار الأجنبي ودور برنامج الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار.

كما ناقشت الجلسة الثالثة تحت عنوان:- "التحول الرقمي" دور تكنولوجيا التجارة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى سهولة جذب استثمارات جديدة في ظل التحول الرقمي، والاهتمام بتأمين البيانات في إطار تنفيذ خطة بناء مصر الرقمية، والتحول الرقمي تماشيا مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأيضا ناقشت الجلسة الرابعة تحت عنوان: "صناعة العقار" كل ما يتعلق بالنهضة العمرانية الحديثة ومدن الجيل الرابع، ودور القطات الخاص في جذب الاستثمارات الخارجية كجزء من تصدير العقار، والتسهيلات البنكية والتمويل العقاري كآليات لدعم حركة السوق، والقوانين المنظمة لشراء الأجانب للعقار، وتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات وإدارة التجمعات العقارية وزيادة الرقعة المعمورة في مصر من 7 إلى 14%.
رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء
رئيس جامعة الفيوم يشارك في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع برعاية رئيس الوزراء

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