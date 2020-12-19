بسنت نور الدين تشارك بمبادرة اتكلم عربي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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شاركت المرشدة السياحية بسنت نور الدين مباردة جديدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت بسنت نور الدين مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي داخل مسجد السلطان الناصر حسن الأثري، وقالت فيه:"صباح الفل من واحد من أجمل المساجد في العالم كله موجود هنا في مصر في منطقة القلعة وهو مسجد السلطان حسن، المسجد ده عمره بيزيد عن ٦٠٠ سنة".

وتابعت بسنت نور الدين قائلة :"إن اللغة العربية ليست فقط جميلة في طريقة كتابتها لكنها شديدة الأناقة في كيفية نطقها وكذلك في معانيها الغزيرة، فعلى سبيل المثال كلمة حب لها في اللغة العربية أكثر من١٢ لفظًا يُعبر عن درجاتها فليس كل المحبين يحبون بنفس الدرجة ولذلك هناك الحب الوجد الهيام الغرام الاستكانة العشق وغيرها من الألفاظ، ولن تجد تلك الدقة في التعبير سوى في اللغة العربية فلتعتز بهويتكم وبلغتكم العربية ".

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