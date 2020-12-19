خبيرة : البورصة ستستمر في أدائها العرضي خلال 2020.. ولاجديد تحت الشمس

قالت حنان رمسيس خبيرة أسوق المال أن البورصة المصرية ستستمر في في ادائها العرضي، حيث أنه لا جديد تحت الشمس ، ومازالت المؤسسات تترقب أداء الأسهم القيادية عن قرب دون ضخ سيولة تذكر.





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه في الاونة الاخيرة حدثت مشاكل كبيرة للبنك التجاري الدولي

والمتعلقة بإقالة مجلس الادارة ، وتأخر القوائم المالية ثم صدور وماحققته من إنخفاض في الأرباح بنسبة ٢٦%

ورفع المخصصات الي مليار و٦٠٠ مليون ، وهذا يثبت شكوك المركزي في بدء الحوكمة الخاصة بالتجاري الدولي .





وأضافت الخبيرة أنه ، عند وجود اي مشاكل في أي ورقة مالية فقد تبتعد الإستثمارات الأجنبية عن تسويه مراكزها في هذه الورقة ، مشيرة أن السيولة المتواجدة في السوق والتي تقدر بـمليار و٥٠٠ مليون جنية تقريباً يومياً متوجهة للإستثمار في أسهم المؤشر 70 ، وهذا المبلغ ليس حقيقي ، حيث أن المبلغ الحقيقي أقل من ذلك ولكن بفضل عمليات ذات الجلسة والمديونية الهامشية يتم التداول بهذا المبلغ.





وذكرت الخبيرة ان السوق يسير في نطاق سعري في كافة المؤشرات مع ضعف المؤشر الرئيسي حيث أن الافراد المتداولين الاكبر في السوق نسبتهم تتعدي ٧٦%.





وتوقعت الخبيرة ، أن ستخرج المؤشرات من نطاقها العرضي وتنطلق للارتفاع وذلك عند عودة الطروحات الحكومية

والسرعة في طرح شركات الخدمة الوطنية، وتفعيل كل أليات السوق أسوة بالأسواق العربية المجاورة





وتابعت ، أنة من الضروري إعادة هيكلة بورصة النيل وتحقيق الهدف التي أقيمت من خلالة وهو قيد الشركات المتوسطة والصغيرة ، والأهم رفع ثقافة الإستثمار بالبورصة ورفع كفاءة المعرفة من خلال إستهداف الشباب كطلبة الجامعات وعمل تدريب وبرامج توعوية لزيادة ثقافة البورصة وتعريف المتعاملين بمزايا الإستثمار في البورصة في ظل خفض أسعار الفائدة المستمر من قبل المركزي.





وأكدت الخبيرة ، علي ضرورة تظافر الجهود لحماية صغار المتعاملين من مخاطر شطب الشركات المقيدة