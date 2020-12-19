دنيا عبدالعزيز تحتفل بتكريمها من احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بتكرميها من احتفالية 50 سنة فن أمس عن تالقها في مسلسل البرنس.

ونشرت دنيا صورة للجائرة عبر حسابها بإنستجرام ، وأرفقت تعليقاً وكتبت : تكريمي من احتفالية خمسين سنة فن للفنان الكبير محمد صبحي.

وهنأتها الفنانة جومانا مراد وكتبت : مبروك يا حبيبتي تستاهلي كل خير.

يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور زوجة شقيق محمد رمضان.

ويجمع مسلسل "البرنس"، بين نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

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