مباحث التموين تضبط 1282 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

Advertisements

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1282) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (12 طن "دواجن مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (80 طن "خضروات مُجففة") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة شركة للإنتاج والتصنيع الزراعى) بمحافظة الشرقية.





كما تم ضبط (قائد سيارة نقل) بمحافظة سوهاج، لتجميعه (7،5 طن "دقيق بلدى مُدعم") مخصص للمخابز البلدية للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بـ(40،875 جنيه).

ضبط (4 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (27،360 عبوة "قهوة سريعة التحضير") مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية المسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لقيامه بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وإستيلائه على مبلغ ( 1٫172،987 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما طبقًا لتقرير الجهات المختصة.





وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى –بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على مبلغ (1٫162٫558 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء، وضبط (950،000 قطعة "كمامة") بدو بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى وتحت التجهيز" – 1،95 طن "أقمشة غير منسوجة – أستك – رول تغليف" بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – 2 ماكينة حياكة "أدوات تصنيع") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (6 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.