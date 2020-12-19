إلهام شاهين تحتفل بتكريمها فى الدير جيست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة إلهام شاهين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، عدة صور لها، أثناء حفل تكريمها في الدير جيست عن مشوارها الفني الطويل المليء بالأعمال المميزة لها.

يذكر أن آخر عمل لها فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .

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