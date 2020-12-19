زلزال بقوة 4 درجات يضرب إيران

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:08 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، مدينة دماوند بمحافظة طهران الواقعة شرق العاصمة الإيرانية.

 

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن حاكم مدينة دماوند بمحافظة طهران مهدي حيدري، قوله إنه تم الإعلان إثر الزلزال عن حالة التأهب وإرسال فرق لتقييم الأوضاع إلى مختلف المناطق في نطاق الزلزال.

 

ولم يوضح حاكم مدينة دماوند، ما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

 

وتتعرض إيران دومًا لزلازل أرضية عنيفة نظراً لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كانت أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوتها 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

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