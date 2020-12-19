الحكم على المخرج عمرو فاروق بالسجن المشدد 15 سنة لحيازته مخدر "الكوكايين"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلاَّم بمعاقبة المخرج السينمائى عمرو فاروق بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة لحيازته " مخدر الكوكايين" بتوكيل من محاميه نظرًا لسفره خارج البلاد.

يذكر أن الفنانة" نهى العمروسى" المتهمة فى نفس القضية قد حصلت على براءة من دائرة جنايات مغايرة لهذه الدائرة. 

كانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد أمرت بإحالة الفنانة نهى العمروسى و9 آخرين من أصدقائها، بينهم 6 فتيات، لمحكمة الجنايات.
  ألقت أجهزة الأمن فى القاهرة القبض على المتهمين داخل جاليرى «مشبوه» بمنطقة الزمالك، وتبين من التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن المتهمين كانوا يتعاطون الكوكايين والحشيش والبانجو، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المخدرات، وتم تحريز المخدرات وأدوات خاصة بتعاطى الكوكايين وتم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرر محضر بالواقعة بمعرفة العميد هانى جرجس، مأمور القسم. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تعاطى كوكايين وحشيش وبانجو، وأنكر المتهمون ما نسبته النيابة إليهم من تهم. وكشفت معاينة النيابة عن ضبط 4 مسدسات وعلبة صغيرة بها كمية من الحشيش داخل الطابق الثانى فى الـ«جاليرى» الذى تم ضبط المتهمين بداخله، وبسؤال المخرج عمرو.ف، صاحب الـ«جاليرى»، قال إن الأسلحة المضبوطة عبارة عن مسدسات صوت، فقررت النيابة إرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها. من جانبها، أنكرت الفنانة نهى العمروسى ما نُسب إليها من اتهامات، وقالت: «أنا كنت فى المحل بشترى فضيات ومعرفش حاجة عن المضبوطات دى وفوجئت بالشرطة أثناء انصرافى».

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