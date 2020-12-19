موسيماني يجري مسحة طبية جديدة لحسم موقفه للسفر إلى النيجر

أجرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم السبت لحسم موقفه من المشاركة مع فريقه إلى النيجر.





وكان موسيماني قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للبروتوكول العلاجي المتبع حتى يعود سريعا لحالته الطبيعية.





وينتظر موسيماني نتيجة المسحة الأخيرة التي ستحسم موقفه من السفر إلى النيجر مع بعثة المارد الأحمر غدا، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وحقق الأهلي الفوز على فريق غزل المحلة أمس بثلاثية نظيفة، في ثاني جولات الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي we السلام.



