تشكيل غزل شبين في مواجهة منوف بالقسم الثالث

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يخوض فريق غزل شبين مباراة هامة على ملعبه اليوم أمام فريق منوف، بالجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.



ويبدأ الغزل اللقاء بتشكيل من من، محمد الجابري، رفعت دياب، أحمد قاسم، مصطفى كولا، علاء فودة، أحمد يحي، جرودو، حدوته، غنوة، مصطفى جمال، مؤمن قصري.



البدلاء، محمد أبو علي أوسه، اسلام فرج، زوبع، خالد مخلوف، محمد الصياد، فتحي جمال، علاء السعيد، مصطفى ريشه، ابراهيم حامد