بنيولوك جديد.. هنادي مهني فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة هنادي مهني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هنادي مهني عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بنيولوك جديد، اعتمدت فيه على تسريحة شعر مختلفة ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.


يذكر أن هنادي مهنى شاركت فى مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ ساعتين و 23 دقيقة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ أقل من ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ 39 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان