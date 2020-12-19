محمد سامي يحتفل بتكريمه فى حفل الدير جيست بحصوله على أفضل مخرج ومؤلف عن "البرنس"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص المخرج محمد سامي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر محمد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورته أثناء تكريمه من حفل الدير جيست.




يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.


أبطال "البرنس":


محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي

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