الليلة..حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين على خشبة المسرح القومي بالعتبة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان مفيد عاشور عن إقامة حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين، وذلك الليلة على خشبة المسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مفيد عاشور منشورًا قال فيه :"المسرح القومي، اليوم الثامنة مساءً تأبين الفنان الكبير محمود ياسين في بيته المسرح القومي ، تلك الخشبه التى شهدت توهجه المسرحى ، ومنها انطلق إلى عالم السينما عبر بطولات مسرحية هامة، رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته".

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين، يليه العرض المسرحى "الحلم" من كتابة عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج ناصر عبد المنعم، ويليه تكريم لاسم الراحل الفنان محمود ياسين، كما يتضمن التأبين معرض الصور الفوتوجرافية لأهم مراحل حياة الفنان الراحل محمود ياسين.

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