حنان مطاوع تحتفل بتكريمها من دير جيست كأفضل ممثلة عن حكاية "أمل حياتي"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة حنان مطاوع بتكريمها من دير جيست أمس عن دورها في حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "الا انا".

ونشرت حنان صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله:" من مهرجان دير جيست جائزة أفضل ممثلة عن دور أمل حياتي إلا أنا.

وحصلت مطاوع على الجائزة، بعد تصويت الجمهور لها وذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجان 'دير جيست'.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

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