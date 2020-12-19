"قروض بدون ضمانات".. سقوط عصابة النصب التليفوني بالبدرشين

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، لزعمه توفير قروض بدون ضمانات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من مستخدمي هاتفين محمولين "مُحددين" لقيامهما بالنصب والإحتيال عليها عن طريق الإتصال بها وإدعائهما أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الخيرية وعرضهما عليها الحصول على قرض مالي مقابل إيداع مبلغ مالي كرسوم إدارية بأحد مكاتب البريد بإسم إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، فقامت بإيداع مبلغ مالي.









وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (ربة منزل، وعاطل "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي، عدد الحوالات البريدية بمبالغ مالية مختلفة.





وبمناقشتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، حيث تم ضبط أربعة منهم وبحوزتهم، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، مصوغات ذهبية، 12 هاتف محمول، من متحصلات نشاطهم الإجرامي.





بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين عن طريق الإتصال بهم هاتفيًا، والإدعاء أنهم تابعين لمؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية، وإيهامهم بمنحهم قروض بدون ضمانات مع تسهيلات في السداد مقابل تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية عن القرض ويعاونهم في ذلك إثنين من موظفى البريد "محددين"، لتسهيل صرف تلك الحولات مقابل تحصلهما على مبلغ مالى.



