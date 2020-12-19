ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية كرهاً عن قائديها بالمنيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا، بقيام أحد الأشخاص بطلب توصيله إلى أحد الأماكن وبالطريق إستوقفه مجهولان يستقلان "دراجة نارية" وقاموا بتهديده بسلاح نارى "فرد خرطوش" وإستولوا على مركبة "التوك توك" الخاصة به، وأضاف أنه أثناء مطاردتهم ومحاولة ضبطهم بإستقلال دراجة نارية قيادة أحد الأهالي، إلا أنهم إصطدما بدراجة نارية أخرى مما أدى إلى إصابتهما.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" المستولى عليها – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم إعترافو بإرتكاب الواقعة،وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية كرهًا عن قائديها، وأقر أحد المتهمين بقيامه بإستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه بزعم توصيله، فى حين قام إثنين من المتهمين بتتبعه مستقلان دراجة نارية وصولًا لمكان الواقعة وقام أحدهم بتهديده بفرد خرطوش وإستولوا على المركبة قيادته كرها عنه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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