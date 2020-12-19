آخر تطورات إصابة عمرو السولية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:45 م
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
علي نبوي
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أدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السولية قد شعر بآلام خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة غزل المحلة التي أقيمت أمس بسبب كدمة في القدم تعرض لها خلال التدريبات.

وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بالسولية في مواجهة المحلة، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم في بداية التحضير لمواجهة بطل النيجر.

من جانبه، عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص جونسون على الاجتماع بلاعبي الفريق للحديث عن  الإيجابيات والسلبيات في المباراة التي خاضها الفريق أمس أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري. 

ويستعد الأهلي للسفر غدا الي النيجر لمواجهة فريق «سوني ديب» في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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