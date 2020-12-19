بعد تكريمه من احتفالية ٥٠ سنة فن.. فادي خفاجة يوجه رسالة مليئة بالحب لمحمد صبحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرص الفنان فادي خفاجة على توجيه رسالة شكر للفنان القدير محمد صبحي، بعدما قام بتكريمه أمس في احتفاليه ٥٠ سنة فن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر فادي خفاجة صورة له، وعليها قائلاً :"تكريمي أمس من أبويا وأستاذي محمد صبحي، في احتفالية ٥٠ سنه فن، ألف شكر لحضرتك يا أستاذ، اتعلمنا منك كتير ويارب نبقي قد المسئوليه ديه يافنان ياعظيم وإنسان أعظم".

وفي سياق آخر، شارك فادي خفاجة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الاختيار" ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، عابد عناني، ضياء عبد الخالق.

أخبار تهمك

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ أقل من ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ ساعتين و 21 دقيقة

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان