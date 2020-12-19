الأهلي يخضع لمسحة طبية قبل السفر إلى النيجر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:39 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم؛ استعدادا للسفر إلى النيجر غدا الأحد لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا
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وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر، والمباريات التي تقام خارج مصر.

وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة إلى النيجر غدا على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

من جانبه، واصل الثنائي مروان محسن، وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي من الإصابة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وخاض مروان محسن جانبا من التدريبات الاستشفائية في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، بينما أدى كريم نيدفيد جلسة في «الجيم» وجانبا من التدريبات في «الجيم» والجري حول الملعب. 


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