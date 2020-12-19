أول تعليق من إنچي علاء بعد تكريمها من دير جيست كأفضل سيناريست لعام 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الكاتبة إنچي علاء بحصولها على حائزة أفضل سيناريست لعام 2020.

وشاركت إنچي جمهورها بمجموعة صور لها أثناء تكريمها في مهرجان وشوشة ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعربت عن سعادتها بتلك الجائزة موجهة الشكر لجمهورها قائله :" الحمد لله جائزة دير جيست 2020 بتصويت الجمهور.. شكراً ليكم أنتو علي راسي ويارب ديما أقدملكم شغل اكون عند حسن ظنكم".

وهنأها أحد متابعيها وكتب : مبروك تستحقي كل الخير.

والجدير ذكره أن المؤلفة والسيناريست إنجي علاء تعاقدت على مسلسل كوفيد ٢٥ مع شركة سينرجي والمسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١ وقد انتهت من كتابة عشر حلقات من العمل وجاري كتابة باقي حلقات العمل.

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