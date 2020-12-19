لضم المفردات.. تأجيل أولى جلسات محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 27 ديسمبر لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 564602013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ" إقتحام الحدود الشرقية ".

وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 

والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم، محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، وجهاد أحمد محمود الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

أخبار تهمك

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ 37 دقيقة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ أقل من ساعة

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان