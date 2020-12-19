بلوك جديد.. لطيفة تشارك جمهورها بصورة من كواليس كليب "خليني"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت المطربة التونسية لطيفة جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لطيفة بالصورة بلوك جديد بشعر قصير باللون الأصفر من كواليس كليب "خليني" ، وعلقت لطيفة علي الصورة وكتبت : صباح الفل من كواليس تصوير كليب خليني.

والجدير ذكره أن لطيفة النجمة لتصوير أغنية جديدة بعنوان "ماتقربليش"، على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبومها الجديد "أقوى واحدة ، والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب.

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراتء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

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